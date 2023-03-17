Образование 17 марта 2023, 03:22 Школьников захотели допускать на уроки физкультуры по справкам «Парламентская газета»: готовится ко второму чтению закон о справках о здоровье школьников Pxhere

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Более чем у половины российских школьников имеются хронические заболевания. В связи с этим готовится ко второму чтению законопроект о допуске детей на уроки физкультуры строго с учетом состояния их здоровья. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Число абсолютно здоровых детей в стране, по данным Роспотребнадзора, не выше отметки в 12%. А хронические заболевания имеются более чем у половины учащихся.

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В Госдуме еще несколько лет назад предложили ужесточить требования к занятиям физкультурой в школах. Тогда законопроект об этом подписали свыше 100 парламентариев.

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Из изначальной версии документа следовало, что педагогическим работникам хотели в том числе вменить оказание первой помощи детям и другим участникам образовательного процесса, по сути, и родителям, и законным представителям школьников.

Это стало причиной отрицательного отзыва кабмина на документ. Как пояснялось тогда, такая норма может повлечь для учителей уголовную ответственность.

Как следует из последней версии закона, «дети будут допускаться к занятиям физкультурой строго с учетом их состояния здоровья». Родители обязаны будут сообщать учителям о состоянии здоровья их ребенка.

Документ в ближайшее время могут внести и рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.