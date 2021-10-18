Школьников в России предложили обучать финансовой грамоте на алгебре

Российских школьников в будущем могут начать учить финансовой грамотности в рамках занятий по алгебре. С такой идеей выступила депутат Госдумы от «Единой России Татьяна Буцкая.

«У нас до сих пор в учебниках математики Вася покупает один килограмм яблок за три рубля, если не за 25 копеек. То, о чем мы говорим: финансовая грамотность, вложения, инвестирования, для учеников уже 10–11 классов уж точно мы можем делать соответствующие задачи в рамках той же самой алгебры, например», — сказала она Ura.ru.

Парламентарий добавила, что школьников надо готовить к взрослой жизни, а не только к получению аттестата и сдачи ЕГЭ.

Еще одна недавняя инициатива, касающаяся учащихся, — проверка их на курение. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в профилактические медосмотры детей в России могут включить проверку на употребление никотина. Делать это собираются с помощью смокелайзера. Этой темой будет заниматься Минздрав. Также ведомство должно будет отвечать за вопрос о возможном введении запрета на аренду детям устройств для потребления никотинсодержащей продукции.