Школьников в ХМАО отправили на дистанционное обучение

Алексей Дренин, директор департамента образования ХМАО, рассказал, что на данный момент на дистанционное образование перевели 69 классов, это 1200 учеников.

«Больше всего в Нижневартовске и в Сургуте — 23 и 29 классов соответственно. В 10 муниципальных образования нет классов на дистанте. Еще в 10 муниципальных образованиях — по одному-трем классам. Но целых закрытых школ по COVID пока нет. Одна школа в Советском целиком на карантине по гриппу», — пояснил Дренин.