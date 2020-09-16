16 сентября 2020, 11:33
Школьников в ХМАО отправили на дистанционное обучение
В ХМАО снова зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции из-за этого учеников отправляют на дистанционное обучение. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Алексей Дренин, директор департамента образования ХМАО, рассказал, что на данный момент на дистанционное образование перевели 69 классов, это 1200 учеников.
«Больше всего в Нижневартовске и в Сургуте — 23 и 29 классов соответственно. В 10 муниципальных образования нет классов на дистанте. Еще в 10 муниципальных образованиях — по одному-трем классам. Но целых закрытых школ по COVID пока нет. Одна школа в Советском целиком на карантине по гриппу», — пояснил Дренин.