Школьников познакомят с понятием здоровой конкуренции по видео-урокам

В рамках совместного образовательного проекта проводится видео-конкурс «Урок о конкуренции-2019». Учителя московских школ могут записать видео-урок, где в доступной форме расскажут, как здоровое соперничество помогает развитию во всех сферах.

Учительница истории Московской международной школы Ирина Тельнова рассказала, что конкурс интересен как возможность расширить кругозор, обменяться опытом с коллегами и «посмотреть насколько понятие конкуренции в современном мире является метопредметным.

По мнению Тельновой, формат видео-урока позволяет детям ознакомиться с материалом в учебном заведении, а после обсудить его с родителями.

«Конкуренция это не просто борьба, не просто соперничество, а это сотрудничество. И чем больше будет подобных умений и навыков у детей, тем им будет проще», — отметил учитель истории школы № 1370 Антон Кошелев.

Видео-уроки могут прислать педагоги всех школ Москвы.

Основные темы конкурсных работ — это востребованность навыков, роль конкуренции в мотивации, сферы жизни, в которых она присутствует, а также конкуренция в различные периоды истории. Все конкурсные работы будут находиться в открытом доступе. Победителя определит жюри в конце декабря.