Школьников оставят без линейки на 1 сентября

Традиционных школьных линеек 1 сентября в этом году не будет. Об этом заявили в Минпросвещения.

Первые день в российских учебных заведениях этой осенью пройдет в измененном формате. Учителям и их ученикам нужно будет соблюдать меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом, написал ТАСС.

Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — отметил Кравцов.

Министр добавил, что 1 сентября решено провести диагностику знаний школьников. Никаких оценок по ее итогам ставить не будут. Главное — проверить, что дети усвоили за период вынужденного онлайн-обучения. Об этом сообщило РИА «Новости». Уже подготовлены программы, «чтобы выровнять образовательные результаты до необходимого уровня».

С конца марта российские школы и вузы перешли на дистанционный формат из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19. По этой же причине не состоялось ОГЭ для девятых классов.

ЕГЭ разрешили сдавать только тем выпускникам, кто собирается в этом году поступать в институты или университеты. Самый массовый Единый государственный экзамен (по русскому языку) будущие студенты сдали 6 и 7 июля.

Все праздничные мероприятия, связанные с последним звонком и выпускным, тоже провели в режиме онлайн.