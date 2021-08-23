Школьников обучат техпредпринимательству по новой программе

У школьников из любых образовательных учреждений появилась возможность обучаться технологическому предпринимательству. Новую учебную программу представили Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано» и Школа «Летово».

Образовательных программ две, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы. Они предназначены для учеников старших классов и учителей. Курс можно использовать как базу для самостоятельного технического кружка в основной школе или в учреждениях дополнительного образования.

«Проблема в том, что в школах не знакомят с основными направлениями развития технологий, тем более там не говорят о предпринимательстве», — отметила руководитель направления по развитию дополнительного образования детей и педагогов ФИОП Светлана Решетникова.

Она пояснила, что программы придумали, чтобы рассказывать детям об устройстве бизнеса, имеющего отношение к новым технологическим решениям. Школьников в интересной форме будут знакомить с главными трендами, над которыми работают ученые и инженеры всего мира.

«Надеемся, что технологических проектов будет появляться больше, а лучшие мы пригласим в наш акселератор „Технолидеры будущего“», — добавила Решетникова.

В учебном курсе — шесть модулей, в том числе по темам функциональных материалов, нано- и оптоэлектроники, качества жизни и энергоэффективности. Благодаря ем у можно получить знания о перспективных технологиях, сферах использования и потенциальных объемах рынка.

Дорогостоящего дополнительного оборудования для обучения не требуется.