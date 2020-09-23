Школьников на ЕГЭ в 2021 году проверят на знание поправок в Конституцию

В КИМы ЕГЭ по обществознанию внесут небольшие изменения. В частности, школьникам придется ответить, какие поправки были внесены в Конституцию РФ в июле 2020 года.

В пресс-службе Рособрнадзора подтвердили изменения в заданиях по обществознанию, передает «Интерфакс». По их словам, это планировалось еще в процессе подготовки самих поправок.

«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова подробно рассказала об изменениях в 2021 году заданий ОГЭ и ЕГЭ у ряда предметов. Ученики 11-х классов будут решать некоторые задания по информатики на компьютерах. А девятиклассники при сдаче химии, смогут проводить эксперименты на реальном оборудовании.

Также изменения коснулись и математики. Для обоих экзаменов специалисты подготовят задачи, которые пригодятся школьникам в реальной жизни. Что касается экзамена по английскому языку, то его эксперты пока не планируют делать обязательным к сдаче.