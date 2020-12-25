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    25 декабря 2020, 21:22

    Школьников Москвы захотели вернуть в классы после Нового года

    Анатолий Минкин

    Ученики шестых-одиннадцатых классов московских школ после новогодних каникул могут вернуться к очному обучению. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
    Школьников Москвы захотели вернуть в классы после Нового года

    Он отметил, что это станет возможно при стабилизации эпидемической ситуации.

    «Мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, <…> то в Москве после зимних каникул шестые-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал Кравцов.

    Комментируя ситуацию в других регионах, где школьников перевели на дистанционный формат обучения, министр отметил, что это вынужденная мера, которая направлена на безопасность не только детей, но и родителей.

    По словам Кравцова, только 2% школ находится на карантине, остальные открыты и прекращают работу только при сложной эпидемиологической обстановке.

    Он пообещал, что в следующем году Министерство просвещения приложит все усилия, чтобы вернуть школьников в классы к привычному очному формату обучения.