Школьников Москвы захотели вернуть в классы после Нового года

Он отметил, что это станет возможно при стабилизации эпидемической ситуации.

«Мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, <…> то в Москве после зимних каникул шестые-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал Кравцов.

Комментируя ситуацию в других регионах, где школьников перевели на дистанционный формат обучения, министр отметил, что это вынужденная мера, которая направлена на безопасность не только детей, но и родителей.

По словам Кравцова, только 2% школ находится на карантине, остальные открыты и прекращают работу только при сложной эпидемиологической обстановке.

Он пообещал, что в следующем году Министерство просвещения приложит все усилия, чтобы вернуть школьников в классы к привычному очному формату обучения.