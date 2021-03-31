В России подготовят образовательную программу для школьников-мигрантов

Минпросвещения России со следующего учебного года подготовит для школьников-иностранцев специальную образовательную программу с учетом оценки их потребностей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Он также признал, что «обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится актуальным вызовом».

Как сообщил «Коммерсант», в профсоюзе «Альянс учителей» подтвердили, что в некоторых городах уже есть школы, которые «в значительной степени наполняются детьми мигрантов, как правило, слабо владеющих русским языком, из неблагополучного социального окружения, со слабым начальным образованием».

Подготовленная программа будет «выявлять уровень владения ребенка языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы». Также она позволит в дальнейшем сформировать «необходимую образовательную траекторию и программу психолого-педагогического сопровождения» школьника.

В Минпросвещения разработали курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, отметил глава ведомства, это сделано для того, чтобы учителя «знали тонкости и умели работать с такими детьми».

Российские школы должны помогать адаптироваться детям мигрантов, которые приходят на учебу, но при этом избегать серьезного увеличения количества иностранных учеников, как это происходит в США и странах Европы. С таким заявлением на заседании Совета по межнациональным отношениям выступил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в школах других стран складываются ситуации, когда количество детей мигрантов увеличивается настолько, что местные жители переводят детей в другие учебные заведения. Российский лидер призвал не допускать подобной практики.