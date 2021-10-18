Школьников Ивановской области отправят на каникулы из-за коронавируса

Во всех школах Ивановской области введут двухнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принял региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Каникулы пройдут с 25 октября по 7 ноября.

Об этом сообщила СМИ зампред правительства Ирина Эрмиш. Ее слова процитировало «Известно.ru».

«Принято решение о едином каникулярном периоде для всех школ Ивановской области. Каникулы у нас продлятся с 25 октября по 7 ноября. В Ивановской области более 100 000 школьников, и самым главным на предстоящий каникулярный период является разобщение школьных ученических коллективов на две недели», — сказала она.

Каникулы в школах должны были начаться 25 октября и продлиться неделю, однако из-за ситуации с пандемией срок отдыха увеличили еще на семь дней. При этом студенты колледжей и вузов в этот период перейдут на дистанционное обучение.

Учреждения дополнительного образования также смогут продолжать работать только в онлайн-режиме. В торговых центрах продолжат проверки, в ходе которых полиция будет находить детей, которые гуляют без присмотра родителей. Взрослых также призвали максимально сократить контакты школьников между собой.