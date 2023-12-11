11 декабря 2023, 07:34
Школьников Челябинска из-за сильных морозов отправили по домам
Уроки в школах Челябинска 11 декабря отменили из-за морозов
В Челябинской области из-за аномальных морозов отменили занятия в школах. В столице региона останутся дома учащиеся всех классов первой и второй смен, сообщила горадминистрация.
«Сегодня, 11 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены», — объявили власти.
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В Магнитогорске останутся дома учащиеся с первого по девятый классы обеих смен, в Копейске — все школьники. В Миассе отменили уроки только для младших классов первой смены.
Ночью, по данным Уральского УГМС, температура воздуха в Челябинской области опустилась до -25…-32 градусов. Утром 11 декабря зафиксировали -29 градусов. В регионе объявили штормовое предупреждение из-за холодов на семь и более градусов ниже нормы.
В Москву после аномальных морозов к середине недели придет потепление. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимой установится неоднородная погода с перепадами температур.
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