Предпринимателей призвали обратить внимание на школьников-бизнесменов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева призвала россиян внимательнее отнестись к детям в бизнесе. По ее словам, в столице есть несовершеннолетние, которые уже много зарабатывают, но их никто не курирует. Ее слова передало РИА «Новости».

Омбудсмен призналась, что в стране насчитывается уже больше 30 тысяч школьников, доход которых настолько высок, что они оформили самозанятость.

Предпринимательскую деятельность детей в России никак не пресекают. Наоборот, талантливым ребятам стараются всячески помочь. Так, 21 октября завершились две программы «Сбера» по развитию бизнес-талантов: SberZ для учеников 8-11 классов и SberStudent для студентов и преподавателей.

Итоги программ подвели онлайн с помощью технологий дополненной реальности. Вышедшие в финал молодые люди работали над своими идеями в бизнесе месяц, но сначала прошли специальное обучение и подготовку. К концу курса 20 стартапов уже начали демонстрировать продажи и монетизацию. Призы получили юные предприниматели, затронувшие области коммуникаций, здоровья, образования, сервисов для работы и жизни, а также разработчики технологий.