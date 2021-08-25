Российских школьников будут бесплатно обучать языкам программирования. Об этом рассказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова.

Набор учеников 8–11-х классов на двухгодичные курсы по программированию откроют в 2022 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Обучение будет полностью бесплатным.

Трубникова также рассказала, что в этом году запустили проект «Цифровые профессии», благодаря которому россияне старше 16 лет могут получить дополнительное образование в IT-сфере за половину стоимости. И теперь в Минцифры планируют сделать образование доступным и для более молодой аудитории.

«Обучение поможет школьникам определиться с будущей профессией и сформировать навыки, востребованные в цифровой экономике», — процитировал Трубникову ТАСС.

Ранее также сообщалось о еще одной новой программе, в рамках которой ученики старших классов и учителя смогут обучиться технологическому предпринимательству.

Родителям между тем рассказали, как правильно выбрать школьный портфель.