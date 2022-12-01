Образование 01 декабря 2022, 08:32 Школьников Белгородской области до 24 марта оставили на дистанционке Губернатор Гладков: дистанционное обучение продлили в 9 районах Белгородской области РИА «Новости»

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Школы в девяти приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также самом Белгороде и Яковлевском округе оставили работать дистанционно до 24 марта. Губернатор Вячеслав Гладков объявил об этом в своем Telegram-канале.

Такое решение приняли на заседании областного оперштаба. Чиновники обсудили с силовиками обстановку в регионе и решили, что школьникам безопасней учиться из дома. В детсадах сейчас работают только дежурные группы.

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Кроме того, в регионе решили изменить график аттестации школьников. Первую попытку написать итоговое сочинение перенесли с декабря на январь для того, чтобы успеть устроить ее в безопасном месте, привезти туда три тысячи учащихся из приграничных районов и соблюсти требования регламентов Минпросвещения России. Вячеслав Гладков заявил, что это не скажется на остальных промежуточных этапах — у старшеклассников останутся еще две попытки.

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