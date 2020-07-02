Школьники Свердловской области получили медали и удостоверения от митрополита

В Екатеринбурге началось награждение победителей «Императорского бала — 2020». Лучшие выпускников школ, лицеев и гимназий региона, прошедшие предварительный отбор, получат золотую медаль «Преуспевающему» и удостоверение с подписью митрополита.

Мероприятие проводится ежегодно Екатеринбургской епархией совместно с фондом святой Екатерины. Традиционный партнер проекта вручит выпускникам специальный приз — сертификат в один из книжных магазинов города.

В этом году «Императорский бал» проходил без экскурсий и лекций. Это необходимая мера в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Тем не менее, отбор лучших из лучших на основе рассказов о себе и эссе на культурно-исторические темы, проводился со всей тщательностью», — пояснили в пресс-службе фонда.

Вручение медалей и призов будет проходить в культурно-просветительском центре «Царский». На протяжение трех недель участники смогут приехать и забрать свои призы.