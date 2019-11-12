Школьники смогут выбрать иностранный язык для сдачи обязательного ЕГЭ

В рамках Всероссийской встречи с родителями Кравцов рассказал об обязательном экзамене по языку для сдающих ЕГЭ.

«Что касается ЕГЭ, то действительно с утвержденными министерством стандартами планируется в 2022 году введение обязательного иностранного языка в едином государственном экзамене. Все спрашивают: „Это будет английский язык?“ Сразу отвечу: „Нет“. Сегодня выпускник может выбирать из пяти языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский язык», — пояснил Кравцов.

Он также отметил, что в настоящее время готова демоверсия экзамена по иностранному языку. По словам главы Рособрнадзора, в нее войдет устная и письменная части.

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По информации сайта «Аргументы и факты», Сергей Кравцов добавил, что в девятом классе экзамен по иностранному языку остается необязательным.

«По девятым классам в следующем году и в последующем будет такая модель: два экзамена обязательных — русский и математика, два предмета по выбору, в том числе иностранный язык», — заявил он.

Единый государственный экзамен по иностранному языку станет обязательным в 2022 году.

Ранее стало известно, что в будущем российские школьники смогут сдавать ЕГЭ за компьютером — тестовое испытание будет проходить онлайн.