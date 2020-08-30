Школьники рассказали, где провели летние каникулы

Большинство российских школьников провели летние каникулы в 2020 году дома. Таких оказалось 43% учащихся.

На втором месте после домашних каникул оказался отдых на даче. Так провели летние месяцы 33% учащихся. Опрос родителей школьников провел аналитический центр компании Туту.ру, передает РИА «Новости».

На море поехали отдыхать 7% школьников, столько же — поездили по России, но не на морских курортах. За границу отправились лишь 5% учащихся. Еще 3% провели лето в гостях у родственников в другом городе.

Обычно среди популярных ответов есть отдыха в лагере, но не в этом году. Летом 2020 года туда поехали лишь 2% школьников. Наверняка это связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что россияне стали отказываться от кредитов для сборов детей в школу. Это произошло впервые с 2015 года. Эксперты связывают такое явление с изменением модели финансового поведения — теперь она накопительная у большинства жителей страны.

Это связано с пандемией и введенными из-за нее ограничениями, а также кризисом.