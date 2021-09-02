Школьники на Ямале смогут создавать цифровые стартапы

Центр цифрового образования «IT-куб» открылся на базе школы № 17 в Новом Уренгое. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В центре детей обучат программированию, созданию роботов и мобильных приложений. Первые занятия стартуют уже сегодня. Такой же центр планируется открыть и в Салехарде.

«Каждый ученик по итогу защитит свой проект — приложение, игру, какой-то свой модуль, который он сможет дальше развивать как стартап», — рассказала руководитель центра Елена Волошина.