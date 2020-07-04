Школьники могут устроить киберсюрпризы на ЕГЭ

Например, учащиеся могут заранее подсмотреть задания по экзаменам.

«То, что ЕГЭ не взломают, — не факт. Я думаю, киберхулиганы могут провести атаки и понять, как выглядят задания», — предположил Сачков.

По его словам, все последние годы школьники изучали этот вопрос параллельно с учебой.

«Сейчас, когда время ЕГЭ отсрочено и все школьники превратились в большой условный нейромозг, очень многие из них решают эту задачу», — пояснил гендиректор Group-IB.

Тем более современные ученики побеждают на олимпиадах по информатике и математике. По этой причине такой нейромозг может быть достаточно сильнее людей, отвечающих за информационную безопасность при проведении выпускных экзаменов. По крайне мере, они могут обойти их своей численностью.

История изобретательства в России выглядит так: человек загнан в угол, ему нужно что-то решить, отметил Сачков. Даже если ЕГЭ пройдет офлайн, сюрпризы будут 100%. На эту тему собеседник агентства даже готов поспорить.

«Я не знаю, как выглядит система безопасности ЕГЭ, и это плохо. Было бы неплохо экспертному сообществу принять участие в тестировании ее безопасности», — добавил Сачков.

Во время режима самоизоляции были зафиксированы разные киберхулиганства со стороны школьников. Среди этих «преступлений» числятся DDoS-атаки, угон аккаунтов учителей для срыва уроков, смена паролей, шифрование, атаки на электронные дневники, изменение оценок.

Сезон сдачи ЕГЭ в России стартовал 3 июля. Школьники сдавали географию, литературу, информатику и ИКТ. В Подмосковье более 10 тысяч выпускников сдали первый ЕГЭ.

Все пункты сдачи экзамена прошли полную дезинфекцию.