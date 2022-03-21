Школьники курильского острова Парамушир будут учиться дистанционно из-за циклона

Часть школьников курильского острова Парамушир будут учиться в дистанционном формате. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Северо-Курильского района (Сахалинская область).

Причиной решения о переводе школьников на дистанционный формат послужил надвигающийся циклон. Там ожидают сильную метель. Сеорость ветра достигнет 32 метров в секунду, передал RT.

«Учащиеся третьих-четвертых классов второй смены в Северо-Курильске переведены на дистанционную форму обучения в связи с погодными условиями», — заявили в администрации.