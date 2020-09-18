Школьники из Тюмени будут играть в регби на уроках физкультуры

Такое решение было принято в рамках заседания федерального учебно-методического объединения Министерства просвещения РФ по утверждению образовательных программ. Отмечается, что большое число тренеров по этому виду спорта одобрили такую инициативу.

«Миллионы мальчишек и девчонок смогут сыграть в регби и понять, что это очень увлекательная и эмоциональная игра. Для Федерации регби России — это больше событие, которое открывает новую страницу в истории развития нашего вида спорта в стране», — подчеркнул гендиректор-председатель Правления Федерации регби в РФ Станислав Дружинин.

Уточняется, что первыми сыграют в регби на уроках физкультуры дети, обучающиеся в гимназиях № 1 и № 16, а также школах № 43, № 49 и № 25.