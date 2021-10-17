Школьники из России завоевали золотые медали Международной олимпиады по математике

Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на XIII Международной олимпиаде по математике в Румынии. В общем зачете школьники из России поделили первое место с китайскими учениками, сообщил официальный сайт Министерства просвещения.

Победителями Международной олимпиады по математике стали 11-классник Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга Иван Бахарев и учащийся того же лицея, 11-классник Максим Туревский. Вторые места завоевали Айдар Ибрагимов — выпускник школы СУНЦ МГУ и Данил Сибгатуллин — выпускник московской школы № 1589.

Учитель математики из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов возглавил российскую команду. Ребята проходили испытания дистанционно из Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

В общем зачете первое место поделили команды России и Китая. За ними расположились школьники из Польши, США и Южной Кореи. Всего в олимпиаде приняли участие 135 человек из 22 стран.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится каждый год в Бухаресте. Впервые она состоялась в 2008 году. По регламенту школьники должны выполнить задания за два дня, а победителей выбирают как в личном, так и в командном зачете. В 2020 году сборная России заняла первое командное место. Ребята завоевали пять золотых медалей.

Четыре золотые медали завоевали школьники из России на Пятой Европейской юниорской олимпиаде по информатике EJOI 2021. Российская команда единственная из всех сумела завоевать больше одной золотой награды.