Школьники из России завоевали все золото на Азиатской олимпиаде по физике

Команда из восьми школьников из России установила абсолютный рекорд Азиатской олимпиады по физике в Тайване, завоевав все восемь золотых медалей. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения.

Соревнования проходили в Тайване в дистанционном формате. В них приняло участие более 180 школьников из 23 стран. Российская команда достигла максимального результата из возможного, получив восемь золотых медалей.

Победителями олимпиады по физике стали Амир Ахундзянов, Денис Исмагилов, Матвей Кенязев, Николай Кононенко, Артемий Новиков, Данила Самоделкин, Матвей Федин и Дмитрий Хватов. Сборная России тренировалась на базе МФТИ и выступала на соревнованиях при поддержке Минпросвещения. Ребят готовил к олимпиаде главный тренер Артем Воронов, руководители команды — Виталий Шевченко и Юрий Скаков.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ребята показали выдающийся результат, который в очередной раз подчеркивает качество российского образования, нацеленного на раскрытие талантов с ранних лет в каждом, кто стремится к знаниям.

«Хочу пожелать каждому участнику продолжить свой образовательный, научный, трудовой путь. Заверяю, что ребятам уже открытые многие двери и уверен, что за ними уже начали „охоту“ ведущие российские корпорации и IT-компании», — сказал Кравцов.