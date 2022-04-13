Школьники из Донбасса будут сдавать ЕГЭ в России по особым правилам

Ученики из Донбасса, а также те, которые находятся за границей, будут сдавать ЕГЭ в России по особым правилам. Об этом рассказала главный специалист Министерства образования Тульской области Елена Улыбина, написала «Тульская служба новостей».

«Беженцы из Донбасса и Украины, приехавшие в Россию, уже внесены в базы общеобразовательных учреждений Тулы. Предполагается, что 11-классники будут писать итоговое сочинение, а девятиклассники будут сдавать устный экзамен по русскому языку, поскольку в постановлении об этом нет оговорки. Что касается сдачи ЕГЭ и ОГЭ, то здесь подразумевается освобождение детей от этого испытания, аттестат им скорее всего будут выдавать по промежуточной аттестации», — сообщила она.

Получить аттестат такие категории школьников смогут по итогам промежуточной аттестации. Подробные разъяснения порядка сдачи выпускниками экзамена будут разъяснены в Минобразования позже.