Школьники из Долгопрудного стали призерами Международной астрономической олимпиады
Василий Муратов стал серебряным медалистом олимпиады, Александра Сапунова и Иван Игнатьев — бронзовыми», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
По ее словам, олимпиада проводится ежегодно в три тура: теоретический, наблюдательный и практический.
«Ежегодно ребята из Подмосковья не только входят в состав российской команды на Международной астрономической олимпиаде, но и показывают блестящие результаты, занимая призовые места. Поздравляю ребят с заслуженной победой, желаю новых достижений», — отметила Забралова.
Международная астрономическая олимпиада — ежегодное образовательно-просветительское мероприятие по астрономии для обучающихся 14-18 лет из разных стран мира, включающее интеллектуальное состязание.