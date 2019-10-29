Школьники из Долгопрудного стали призерами Международной астрономической олимпиады

С 19 по 27 октября в румынском городе Пьятра-Нямц прошла 24-я Международная астрономическая олимпиада. В соревновании участвовали школьники из 20 стран. Ученики физико-математического лицея № 5 из Долгопрудного вернулись из Румынии с медалями.

Василий Муратов стал серебряным медалистом олимпиады, Александра Сапунова и Иван Игнатьев — бронзовыми», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, олимпиада проводится ежегодно в три тура: теоретический, наблюдательный и практический.

«Ежегодно ребята из Подмосковья не только входят в состав российской команды на Международной астрономической олимпиаде, но и показывают блестящие результаты, занимая призовые места. Поздравляю ребят с заслуженной победой, желаю новых достижений», — отметила Забралова.

Международная астрономическая олимпиада — ежегодное образовательно-просветительское мероприятие по астрономии для обучающихся 14-18 лет из разных стран мира, включающее интеллектуальное состязание.