Образование 17 февраля 2023, 14:11 Школьники из 11 стран приняли участие в Олимпиаде РАНХиГС

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В Олимпиаде школьников РАНХиГС по обществознанию, иностранным языкам, истории, журналистике, политологии и другим дисциплинам приняли участие ученики 11 стран. Об этом написал «Взгляд» со ссылкой на сайт ranepa.ru.

Финал Олимпиады проводился в Москве, а также в школах при посольствах и консульствах, в зарубежных образовательных центрах в Аргентине, Венгрии, Германии, Индии, Китае, Корее, Кыргызстане, Мальте, Монголии, Узбекистане.

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Победители и призеры Олимпиады получат повышение балла ЕГЭ до 100 и право на поступление вне конкурса.

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