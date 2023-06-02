Образование 02 июня 2023, 23:51 Школьники ДНР не захотели изучать украинский язык Врио главы ДНР: в школах не набрали ни одного класса для изучений украинского языка РИА «Новости»

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В школах Донецкой Народной Республики больше не будут изучать украинский язык. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин в рамках форсайт-форума «Какая Украина нам нужна?», который проводило издание «Украина.ру» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

В школах ДНР ученики выбирают любой иностранный язык в качестве факультатива. Язык вводят в школьную программу, когда набирается класс для его изучения. Пушилин заявил, что ни один такой класс не набрался.

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Врио главы ДНР отметил, что учебники по изучению украинского языка уже разработаны, но пока они в регионе не понадобятся. Дети не хотят учить язык тех, кто разрушает их города. Пушилин отметил, что если в будущем класс наберется, то дети будут учить украинский. Главное — не навязывать насильно, подчеркнул глава региона.

Скандал из-за украинского языка произошел на ТВ Украины. Ведущий попытался заставить депутата Верховной рады отвечать на вопрос на мове, но тот оказался и продолжил диалог, переходя с украинского на русский. Скандал закончился тем, что гость эфира заявил, что ему больше не о чем говорить и отключился.