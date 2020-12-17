17 декабря 2020, 16:34
Школьники Челябинской области уйдут на новогодние каникулы раньше
Школьники Челябинской области уйдут на новогодние каникулы раньше обычного. Губернатор региона Алексей Текслер в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что последние в 2020-м году уроки пройдут 27 декабря, пишет «Царьград».
«В этот раз чуть пораньше — с 28 декабря — начнем новогодние каникулы. И как раз получится две недели отдыха», — отметил Текслер.
По его словам, дополнительный день отдыха станет приятным бонусом для детей. Он уточнил, что родители тоже не против этих небольших изменений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране онлайн-обучение никогда не заменит очное образование.