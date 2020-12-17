Школьники Челябинской области уйдут на новогодние каникулы раньше

«В этот раз чуть пораньше — с 28 декабря — начнем новогодние каникулы. И как раз получится две недели отдыха», — отметил Текслер.

По его словам, дополнительный день отдыха станет приятным бонусом для детей. Он уточнил, что родители тоже не против этих небольших изменений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране онлайн-обучение никогда не заменит очное образование.