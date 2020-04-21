    21 апреля 2020, 15:44

    Школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам из-за коронавируса

    Эля Данилюк

    Единый государственный экзамен в этом году не отменят, но введут на этот год важное изменение. Одиннадцатиклассники должны будут сдавать ЕГЭ в стенах своей школы, а не в других учебных заведениях, как это было раньше. Об этом заявило Минпросвещения.
    Школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам из-за коронавируса

    «ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — сообщило изданию URA.RU ведомство. Мера вынужденная, и связана она с эпидемиологической ситуацией в стране.

    Планируется, что первый экзамен для школьников, которые заканчивают 11-й класс, пройдет 8 июня. Но и эту дату могут пересмотреть. Окончательное решение примут после майских праздников.

    Вариант со сдачей ЕГЭ онлайн исключили, так как, по мнению специалистов, сделать это технически невозможно.

    Также в Минпросвещения напомнили, что в этом году не будет предметов по выбору на ОГЭ для девятиклассников. Школьники будут сдавать только обязательные дисциплины — это русский язык и математика.

    Накануне министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, какие изменения в экзаменах и олимпиадах ждут школьников в этом году.