Школьники будут сдавать ЕГЭ по новым правилам из-за коронавируса

Единый государственный экзамен в этом году не отменят, но введут на этот год важное изменение. Одиннадцатиклассники должны будут сдавать ЕГЭ в стенах своей школы, а не в других учебных заведениях, как это было раньше. Об этом заявило Минпросвещения.

«ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — сообщило изданию URA.RU ведомство. Мера вынужденная, и связана она с эпидемиологической ситуацией в стране.

Планируется, что первый экзамен для школьников, которые заканчивают 11-й класс, пройдет 8 июня. Но и эту дату могут пересмотреть. Окончательное решение примут после майских праздников.

Вариант со сдачей ЕГЭ онлайн исключили, так как, по мнению специалистов, сделать это технически невозможно.

Также в Минпросвещения напомнили, что в этом году не будет предметов по выбору на ОГЭ для девятиклассников. Школьники будут сдавать только обязательные дисциплины — это русский язык и математика.

Накануне министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, какие изменения в экзаменах и олимпиадах ждут школьников в этом году.