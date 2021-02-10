Школьникам запретили пользоваться гаджетами на занятиях

Теперь даже в образовательных целях школьникам нельзя пользоваться смартфонами, ноутбуками и планшетами. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун в ходе общественных слушаний.

«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных», — процитировало ее РИА «Новости».

По словам Шевкун, запрет на использование личных мобильных телефонов вводится «для проведения образовательной программы».

Ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев поддержал запрет на использование смартфонов в учебном процессе. Он отметил, что было бы еще лучше, если бы телефоны совсем запретили приносить школу. Гусев обратил внимание, что ранее Валентина Матвиенко предложила устанавливать ящики, куда ученики могли бы складывать свои гаджеты перед уроками.

Гусев подчеркнул, что учебный процесс подразумевает перерывы между уроками, которые желательно не проводить за телефонами. По его мнению, из-за смартфонов у детей сильно упала двигательная активность, сообщило РИА «Новости».