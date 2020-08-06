06 августа 2020, 17:25
Школьникам запретили красить волосы и использовать парфюм в Перми
Школьникам в Пермском крае ввели запрет на яркие цвета волос и парфюм с резким запахом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.
Такие требования ввели после прокурорской проверки шести школ Еловского муниципального округа.
«Окрашивание волос и локонов в яркие, неестественные цвета, ношение причесок, закрывающих лицо и глаза, не допускается», — уточнил замруководителя прокуратуры Еловского округа Александр Устинов и также добавил, что парфюм должен иметь нейтральный запах.
Требования к внешнему виду школьников отразили в локальных правовых актах.