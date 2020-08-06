Школьникам запретили красить волосы и использовать парфюм в Перми

Такие требования ввели после прокурорской проверки шести школ Еловского муниципального округа.

«Окрашивание волос и локонов в яркие, неестественные цвета, ношение причесок, закрывающих лицо и глаза, не допускается», — уточнил замруководителя прокуратуры Еловского округа Александр Устинов и также добавил, что парфюм должен иметь нейтральный запах.

Требования к внешнему виду школьников отразили в локальных правовых актах.