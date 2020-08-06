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    06 августа 2020, 17:25

    Школьникам запретили красить волосы и использовать парфюм в Перми

    Дарья Морозова

    Школьникам в Пермском крае ввели запрет на яркие цвета волос и парфюм с резким запахом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

    Такие требования ввели после прокурорской проверки шести школ Еловского муниципального округа.

    «Окрашивание волос и локонов в яркие, неестественные цвета, ношение причесок, закрывающих лицо и глаза, не допускается», — уточнил замруководителя прокуратуры Еловского округа Александр Устинов и также добавил, что парфюм должен иметь нейтральный запах.

    Требования к внешнему виду школьников отразили в локальных правовых актах.

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