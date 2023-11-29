Образование 29 ноября 2023, 16:15 Школьникам с серебряными медалями вручат сине-голубые аттестаты Минпросвещения: серебряным медалистам выдадут особые аттестаты с отличием РИА «Новости»

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Учащимся, которые по окончании школы получили серебряную медаль, вручат особые аттестаты. В отличие от документа, который получают золотые медалисты, он будет сине-голубого цвета. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый аттестат будет иметь дополнительную надпись, которая приобретает зеленый оттенок при УФ-излучении. Такой документ выдадут школьникам, которые получили не более двух «четверок». Для сине-голубого аттестата выпускники также должны набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

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«Аттестат о среднем общем образовании с отличием сине-голубого цвета имеет дополнительную надпись ниже с выравниванием по центру „С отличием“», — процитировал документ RT.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг информацию о переводе ЕГЭ в онлайн-формат. По его словам, в ближайшие 5-10 лет эту технологию вводить не планируют. Музаев добавил, что Рособрнадзор пока не прорабатывал этот вопрос.