Школьникам расскажут о видах преступлений в интернете

Организаторы проекта «Безопасный интернет» подготовят программу для школьников, в рамках которой подростки узнают, как соблюдать безопасность в сети. Об этом рассказала «Парламентская газета».

В рамках обучающей программы школьникам, а также студентам, расскажут, какими методами действуют интернет-мошенники, а также за какие посты и комментарии в России может грозить административная и уголовная ответственность и как не дать вовлечь себя в террористические и экстремистские организации. Также школьников обучат проверять достоверность сведений, которые они черпают из интернета.