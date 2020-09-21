Школьникам рассказали об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ
Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в интервью «Парламентской газете». По ее словам, изменения также внесли в задания ЕГЭ по истории — в них появятся новые форматы для исторический сочинений и информатики, где задачи будут решать на компьютерах. Помимо этого, на экзамене для 9-х и 11-х классов по математике появится больше практических задач, которые пригодятся старшеклассникам в быту.
«Ведь предметы мы изучаем, чтобы жить в этом мире и уметь использовать полученные знания в практической ситуации каждый день. Поэтому в заданиях по математике появятся задачи на расчет строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка», — поделилась Решетникова.
Кроме того, эксперт заверила, что пока экзамен по английскому языку не будут делать обязательным к сдаче. А вот историей могут всерьез заинтересоваться. Но ее могут предложить сдавать в другом формате, считает Решетникова. Например, в качестве Всероссийской проверочной работы. Однако пока это только идеи.