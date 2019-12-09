Школьникам проведут «урок цифры» о сетях и облачных технологиях

Проект стартовал еще в декабре 2018 года по инициативе министерства просвещения РФ, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и организации «Цифровая экономика» в рамках популяризации уроков информатики. В течение года предполагается провести пять «Уроков цифры».

Более полумиллиона подмосковных школьников примут участие в «Уроках цифры» Подробнее

В ноябре «Урок цифры» затронул тему данных от Mail.ru Group. На следующем уроке, запланированном на февраль, школьникам расскажут про «Персональные помощники» по материалам Яндекса. На остальных уроках ученики узнают о «Безопасности будущего» и «Искусственном интеллекте и машинном обучении».

На данный момент учителя проводят «Урок цифры» по теме «Сети и облачные технологии». Школьникам покажут видео-лекцию о понятии облачных технологий, истории их создания, развитии, свойствах и безопасности хранения данных, а также проведут онлайн-тренажер, разделенный для начальных, средних и старших классов, представляющий собой сюжет-игру о школьнице, научившей программировать робота, чтобы прокладывать и диагностировать сети и облачные серверы.