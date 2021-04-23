Школьникам продлят майские каникулы

Российские школы внесут изменения в календарный график после объявления о нерабочих днях 4–7 мая. Об этом рассказали в Минпросвещения РФ, сообщило АГН «Москва».

Образовательные организации вносят изменения в годовой учебный график на основании указа главы государства, сообщили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин ранее согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

Последние звонки и выпускные для учащихся девятых и 11-х классов в этом году хотят провести в традиционном формате. Об этом ранее заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Минпросвещения ранее выпустило приказ с окончательным расписанием ЕГЭ. Сдача экзаменов в России будет проходить с 31 мая по 17 июля. ЕГЭ по русскому языку будет проходить 3 и 4 июня, а также 13 июля. ЕГЭ по математике пройдут 7 июня и 17 июля. Первыми экзаменами станут география, литература и химия. Их будут сдавать 31 мая, сообщило Ura.ru.

В Госдуму ранее внесли законопроект, предполагающий ежегодную выплату родителям школьников 10 тысяч рублей к началу учебного года. Авторы инициативы предложили начислять средства на каждого школьника в семье, при условии, если ребенок является гражданином России, писала «Газета.ru».