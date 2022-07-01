Школьникам предложили самостоятельно назвать новое детское движение России

Название для нового движения, которое призвано объединить детей по всей России, должны придумать сами школьники. Так решили депутаты Госдумы и предложили внести поправки в законопроект о создании новой структуры, которую первоначально планировали назвать «Большая перемена». Госдума 5 июле рассмотрит во втором чтении отредактированный законопроект, сообщила «Парламентская газета».

«Мы приняли решение убрать из законопроекта название, чтобы его определили не депутаты, а сами дети», — рассказал газете соавтор инициативы, председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Конкурс на название, речевки, атрибуты и символику уже запустили, школьники и студенты до 18 лет смогут высказать мнение и предложить идеи на сайте детского движения. Окончательное решение дети примут на съезде в конце года.

Документ о создании организации нужен, чтобы обеспечить ее государственной поддержкой, пояснил Метелев. Эти вопросы обсудили в комитетах Госдумы и предложили внести в законопроект несколько новых глав.

«Если мы говорим, что движение должно охватывать всех детей, то, конечно, без финансирования и сильной имущественной базы не обойтись», — отметил депутат.