Школьникам пообещали традиционные линейки на 1 сентября. А классным руководителям — доплаты
Школьников ждут традиционные линейки и уроки в обычном формате, заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.
«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки», — приводит слова министра РИА «Новости».
Кравцов также добавил, что в школах будет обеспечена полная безопасность учителей и учеников, все требования Роспотребнадзора учтут. Дистанционный формат оставят как дополнительный, его смогут использовать частично при необходимости.
Кроме того, с 1 сентября нового учебного года учителям будут выплачивать дополнительные пять тысяч рублей за классное руководство. При это региональные и муниципальные выплаты не отменят, передает ТАСС.
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