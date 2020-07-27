Новый учебный год начнется в России в обычном формате 1 сентября. Дистанционное обучение в школах пока вводить не будут.

Школьников ждут традиционные линейки и уроки в обычном формате, заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки», — приводит слова министра РИА «Новости».

Кравцов также добавил, что в школах будет обеспечена полная безопасность учителей и учеников, все требования Роспотребнадзора учтут. Дистанционный формат оставят как дополнительный, его смогут использовать частично при необходимости.

Кроме того, с 1 сентября нового учебного года учителям будут выплачивать дополнительные пять тысяч рублей за классное руководство. При это региональные и муниципальные выплаты не отменят, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что представители некоторых профессий, в том числе учителя, могут зарабатывать в Москве на 50% больше, чем в регионах. Такая же разница в зарплатах есть у врачей и охранников.