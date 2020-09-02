Школьникам не станут устраивать каникулы из-за выборов в сентябре

«Министерство просвещения подчеркивает, что процессы, затрагивающие инфраструктуру системы образования, должны проводиться в полном соответствии с предписаниями органов здравоохранения и не должны сказываться на качестве и безопасности образовательного процесса», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

Российских школьников могут отправить на удаленку на время выборов, которые пройдут с 11 по 13 сентября. Но ни о каких каникулах речи не идет. Дети продолжат учиться. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«Задача была поставлена: эти потоки — детей и избирателей, приходящих голосовать, — развести. С учетом этого ни о каких каникулах, конечно, речи не идет», — рассказала Гришина «Интерфаксу».

Обеспечивать безопасность школьников во время выборов будут региональные власти. Помимо удаленки, Гришина привела еще один вариант решения проблемы: разведение потоков людей внутри здания школы.

Единый день выборов в России — 13 сентября. В нескольких регионах уже началось досрочное голосование. Жители труднодоступных районов отдали свои голоса на губернаторских выборах.