Школьникам из Донбасса разрешат сдавать ЕГЭ на добровольной основе

Школьники из республик Донбасса еще пять лет смогут поступать в российские вузы без сдачи ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, сдача единого государственного экзамена для абитуриентов будет добровольной, сообщило РИА «Новости».

«Очень многих интересует (вопрос — прим. ред.) единого государственного экзамена. <…> Мы приняли решение, что пять лет единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите», — заявил министр.

В новом учебном году школы Московской области примут на 40 тысяч учеников больше, чем годом ранее. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, в школы и детские сады также поступят шесть тысяч детей, прибывших из Донбасса. Общее количество школьников в Подмосковье в этом году перевалит за миллион человек.