Школьник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

Абитуриент получил максимально возможный результат на выпускных экзаменах по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

«За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!» — говорится в сообщении.

Мальчик с первого класса интересовался науками, рассказал директор образовательного учреждения Александр Зюзин. Он участвовал в олимпиадах, учился на пятерки, а школу окончил с медалью.

«Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!» — добавил он.

Основной период сдачи ЕГЭ завершился в Московской области. Тестирования прошли штатно. Единый экзамен написали более 36 тысяч учащихся.

После четырех испытаний ЕГЭ выпускники Подмосковья получили 603 стобалльных результата. В 2019 году таких результатов было 486.

Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м остался на уровне прошлого года, а вот экзамен по истории ученики сдали лучше. По нему средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и составил 56,4.