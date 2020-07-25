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    25 июля 2020, 20:54

    Школьник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

    Алена Макаренко

    Выпускник школы № 30 в Костроме сдал все ЕГЭ на сто баллов. Теперь в его копилке 400 баллов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную администрацию.
    Школьник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ

    Абитуриент получил максимально возможный результат на выпускных экзаменах по информатике, русскому языку, профильной математике и физике.

    «За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!» — говорится в сообщении.

    Мальчик с первого класса интересовался науками, рассказал директор образовательного учреждения Александр Зюзин. Он участвовал в олимпиадах, учился на пятерки, а школу окончил с медалью.

    «Считаем, что у юноши сейчас есть все шансы воплотить свои мечты в жизнь. Желаем ему успеха на выбранном пути!» — добавил он.

    Основной период сдачи ЕГЭ завершился в Московской области. Тестирования прошли штатно. Единый экзамен написали более 36 тысяч учащихся.

    После четырех испытаний ЕГЭ выпускники Подмосковья получили 603 стобалльных результата. В 2019 году таких результатов было 486.

    Средний балл ЕГЭ по физике в 2020-м остался на уровне прошлого года, а вот экзамен по истории ученики сдали лучше. По нему средний тестовый балл вырос на 1,5 балла и составил 56,4.

    Новости SMI.FM