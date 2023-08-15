Образование 15 августа 2023, 22:44 Школьная программа «НЕЙМАРК. Академии хакатонщиков» открылась в Нижнем Новгороде

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Всероссийская программа допобразования для школьников «НЕЙМАРК. Академии хакатонщиков» открылась на площадке Дома народного единства в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Программу реализуют в рамках проекта по созданию IT-кампуса мирового уровня. Обучаться в ней будут 74 школьника из 24 регионов России.

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Всего на конкурс пришло порядка 300 заявок от детей 14-18 лет из 28 регионов страны.