    26 марта 2020, 18:34

    Школам и детсадам тоже дали «выходную неделю»

    Эля Данилюк

    Учебные заведения и учреждения дошкольного образования не стали исключением из правил. С 30 марта по 5 апреля все школы, ссузы и детские сады работать в России не будут. Такое решение озвучили в Министерстве просвещения РФ.
    Школам и детсадам тоже дали «выходную неделю»

    Нерабочими для учреждений станут дни с 30 марта по 5 апреля. Эта неделя объявлена нерабочей. Соответствующий указ подписал президент. Как заявил Владимир Путин, это может помочь изменить ситуацию с распространением COVID-19 в России.

    Но есть и те организации, которые продолжат работать. Это медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт и органы власти всех уровней.

    Накануне Минобрнауки России утвердило каникулы и для студентов вузов. Они продлятся с субботы, 28 марта, до 5 апреля.

    Ранее в соцсетях появилась информация, что учебные заведения могут закончить учебный год на месяц раньше. Но, как сообщили в Министерстве просвещения, таких планов нет, эта информация не соответствует действительности.

    Дополнительные выходные в марте и апреле не будут компенсировать за счет майских праздников. Такое важное уточнение сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.