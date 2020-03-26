Школам и детсадам тоже дали «выходную неделю»

Нерабочими для учреждений станут дни с 30 марта по 5 апреля. Эта неделя объявлена нерабочей. Соответствующий указ подписал президент. Как заявил Владимир Путин, это может помочь изменить ситуацию с распространением COVID-19 в России.

Но есть и те организации, которые продолжат работать. Это медицинские учреждения, аптеки, банки, транспорт и органы власти всех уровней.

Накануне Минобрнауки России утвердило каникулы и для студентов вузов. Они продлятся с субботы, 28 марта, до 5 апреля.

Ранее в соцсетях появилась информация, что учебные заведения могут закончить учебный год на месяц раньше. Но, как сообщили в Министерстве просвещения, таких планов нет, эта информация не соответствует действительности.

Дополнительные выходные в марте и апреле не будут компенсировать за счет майских праздников. Такое важное уточнение сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.