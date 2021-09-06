Заслуженный учитель России призвал сделать в школах по 9 классов

Российские школьники должны учиться не 11 лет, а всего девять. Для этого необходимо пересмотреть программы обучения, заявил заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров.

«Я считаю, что можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по „русскому языку“ это возможно. И, соответственно, надо иметь кадры», — сказал Снегуров Ura.ru.

Он пояснил, что сокращение количества классов до девяти не означает, что из программы нужно выбросить куски материала. Необходимо пересмотреть и сделать эффективнее саму структуру образования. Для этого потребуется проработать разные темы и посмотреть, как сократить материал. По мнению историка, к 11 классу ученики становятся измученными.

«К 11 годам я массово вижу, как люди измучены, как они раздражены. В общем-то, последние два года у многих не обучение в школе, а досидеть, как в зале ожидания и беготня по репетиторам», — заявил Снегуров.

С его словами не согласился заслуженный учитель России Геннадий Любич. Он отметил, что после девятого класса школьники не готовы к учебе в вузе. Эту подготовку они как раз проходят в 10 и 11 классе.