Депутат анонсировал изменения в школах и колледжах России

Российские школы и колледжи ждут изменения по улучшению качества образования и подготовки учеников. Об этом в беседе с Ura.ru заявил член комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Берулава.

Он пояснил, что на следующей неделе в Российской академии образования пройдут выборы президента. После этого должна стартовать работа по усилению качества образования в общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования.

«Мне кажется, что в последнее время ослабили такие направления, как актуализация познавательных способностей, развитие мотивации, развитие самостоятельной работы и другие», — сказал Михаил Берулава.

Депутат пояснил, что нынешние дети имеют образное мышление. Они с рождения пользуются интернетом, где находят своих героев. Педагогам сложно завоевывать авторитет в таких условиях, но сделать это возможно.

«Мы должны делать упор на образцы для подражания для молодежи, создавая через телевидение, через интернет образцы для развития и становления личности», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что такую практику нужно внедрять внутрь системы образования. По словам депутата, сейчас совершается много ошибок, но ситуация может улучшиться с новым президентом Российской академии образования, если ему помогут профильные министерства.

По данным на сайте Российской академии образования сейчас ее возглавляет доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. Кандидатом на предстоящих выборах зарегистрировали академика Российской академии наук, бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву.