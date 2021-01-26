Шахназаров поддержал планы ввести в школах изучение отечественного кино

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил сотрудникам Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть такую инициативу. Режиссер подчеркнул, что считает это нововведение необходимым.

«Очень рад, что появилось такое поручение президента, поскольку именно я вышел с предложением ввести в школах программу национального кинематографа, и прежде всего советского, во время заседания Совета по культуре при президенте РФ», — отметил Шахназаров.

По его словам, именно советское кино в настоящий момент является классическим для граждан нашей страны. Он пояснил, что уроки, о которых идет речь, помогут в воспитании молодого поколения. Режиссер уточнил, что во времена СССР было создано как минимум 150 — 200 картин, при помощи которых можно увлекательно приобщить детей к кинематографу.

Шахназаров заметил, что во многих странах уже введены программы национального кино. Речь идет о Франции, Чехии и других европейских государствах.