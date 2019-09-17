Севастопольских школьников научат украинскому языку

Украинский язык начали преподавать в школах Севастополя. Предмет в перечень обязательных не входит. Выбрать его можно по желанию.

О появлении украинского языка в школьной программе рассказал директор департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров, слова которого привело РИА ФАН.

По его словам, в городских школах уже изучают крымско-татарский язык как национальный. Он введен и как факультатив, и как обязательный урок. Преподавать его детям начинают после соответствующего заявления от родителей.

На введение изучения украинского языка первые просьбы в департамент поступили перед началом учебного года. Поэтому и было решено ввести такие занятия. Спрос есть на армянский и азербайджанский языки. Сейчас департамент занят поиском квалифицированных преподавателей.

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Обращались родители и с предложением ввести уроки греческого языка, но потом сами отказались от идеи.

Русский язык как национальный изучают, по словам Белозерова, свыше 41 тысячи детей. Украинский учат 180 школьников, такому же количеству учащихся преподают крымско-татарский.

На начало 2019 года 77% населения Севастополя составляли русские. Украинцев в городе порядка 13%, еще 10% граждан являются представителями других национальностей.