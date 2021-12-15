Сервисы МЭШ помогли уменьшить количество контрольных работ в школах

Количество контрольных работы в школах уменьшилось в 2,3 раза благодаря сервисам «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Для этого используются цифровые шаблоны годовых планов по разным предметам, которые доступны в электронном журнале МЭШ. Их составляли на основе рекомендаций от методистов и психологов. Школы также проверяют на предмет соблюдения этих планов.