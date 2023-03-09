09 марта 2023, 14:55
Сергея Зуева сняли с должности ректора Шанинки
Директором Шанинки вместо Сергея Зуева стала профессор Мария Сигова
Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) сменила ректора. Вместо Сергея Зуева на должность назначили доктора экономических наук, профессора Марию Сигову, сообщили в пресс-службе вуза.
Решение приняло собрание учредителей Шанинки 7 марта. В вузе рассказали, что Сигова — ректор Международного банковского института, специалист в области экономической и финансовой безопасности, написала более 100 работ, на ее счету публикации в ведущих научных журналах.
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«Решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы», — объяснили кадровые перемены в Шанинке.
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В пресс-службе добавили, что Сергею Зуеву было трудно исполнять обязанности из-за продолжающегося судебного процесса. Ученый останется в структуре образовательного учреждения. После «стабилизации» вуза руководство проведет выборы ректора на альтернативной основе.
В начале марта Никулинский суд Москвы продлил Сергею Зуеву запрет определенных действий на полгода, сообщили «Известия». Экс-ректор Шанинки проходит по уголовному делу о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».Ранее в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекратили дело о мошенничестве. После этого он покинул Россию.
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