02 сентября 2020, 13:24
Сергей Шойгу рассказал, когда проведут Географический диктант в этом году
Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, когда проведут Географический диктант в нынешнем году, информирует сайт kp.ru.
«Проект очень популярный, очень правильный, очень нужный. В этом году он состоится 29 ноября», — пояснил Шойгу.
Он выразил надежду, что не возникнет никаких препятствий в проведении этого мероприятия в очном формате. Он подчеркнул, что в настоящее время людям хочется живого общения.
Уточняется, что за пять лет в диктанте поучаствовали порядка 1,3 миллиона человек. В минувшем году его писали в 107 странах мира почти на 5,5 тысячи площадок.