Сергей Шойгу рассказал, когда проведут Географический диктант в этом году

«Проект очень популярный, очень правильный, очень нужный. В этом году он состоится 29 ноября», — пояснил Шойгу.

Он выразил надежду, что не возникнет никаких препятствий в проведении этого мероприятия в очном формате. Он подчеркнул, что в настоящее время людям хочется живого общения.

Уточняется, что за пять лет в диктанте поучаствовали порядка 1,3 миллиона человек. В минувшем году его писали в 107 странах мира почти на 5,5 тысячи площадок.